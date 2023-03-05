"У нас кадровая проблема с игроками обороны, и мы еще думаем, как ее решить. Я не знаю, сталкивался ли кто-то с тем, что перед матчем у тебя выпадают оба латерали – Конопля и Михайличенко, плюс Бондарь и Козик, который мог помочь, но два дня назад подвернул голеностоп. Среди защитников мы можем рассчитывать только на Тейлора и Ракицкого.

Эпичный автогол и пушка Ракицкого в видеообзоре поединка Металлист 1925 – Шахтер – 0:7

В течение этих четырех дней следует придумать, как слепить достойную и конкурентоспособную команду в игре против очень достойного соперника. Вчера смотрели матч Фейеноорда, и я увидел их темп, ритм и сильных исполнителей – нам будет очень трудно. Но мы снова верим, что невозможное может стать возможным, поэтому будем биться – это наш минимум, который мы можем сделать.

Крыськив успел полностью восстановиться? Да, он успел полностью восстановиться и дважды полноценно потренироваться, что не скажешь о Шведе. Марьян тоже восстановился, но он дважды тренировался только в легком режиме. Меня радует, что понемногу все восстанавливаются. Отсутствует только Матвиенко, у которого четыре или пять дней температура. Это еще одна проблема в обороне, ведь мы не знаем, будет ли он готов к Фейеноорду. Такое порой случается, но мы должны быть сплоченными, чтобы первый матч сыграть на максимум", – приводит слова Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Шахтер поиздевался над Металлистом 1925 – 7 мячей, шедевр Ракицкого и забавный автогол