Галан в розмові з 20minutes.fr пригадав кропітку роботу, яку він проробив, готуючи Анатолія Трубіна до можливої серії пенальті у протистоянні з Ренном.

Для початку вони розібрали манеру пробиття пенальті гравцями суперника. "З п'яти спроб у молодіжній збірній Бельгії Доку чотири рази пробив праворуч від воротаря. Те саме стосується Мелінга, який бив кілька разів туди в складі Норвегії. Я завжди більше покладаюся на виконання пенальті, коли доля гри ще не вирішена, тому що це ближче до ситуації в серії пенальті, ніж, можливо, більш спокійний удар у кінці великої перемоги.

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Угочукву ніколи раніше не реалізовував пенальті за свою коротку кар’єру. Ми вирішили з Анатолієм, що маємо почати з удару справа, закритою ногою, оскільки це варіант, який найчастіше вибирають недосвідчені гравці в цій вправі.

За два дні до матчу ми повторювали все це на полі протягом двадцяти хвилин, у Варшаві, далеко від камер. Я сказав йому: "Тепер я Доку, тобі треба запам’ятати, куди я битиму". Потім я пробив вліво, вдаючи Мелінга. У день гри Анатолій зробив точно такі ж три сейви проти Доку, Мелінга та Угочукву, що й проти мене, це не дивно".

Готувались представники Шахтаря і до воротаря Ренна – 37-річного Стіва Манданда. "Ми також проаналізували 70 пенальті проти Манданда. У роздягальні перед матчем я показав нашим гравцям відео тривалістю в 6 хвилин з підбіркою пенальті у його ворота. Я порадив їм бити високо та чекати, поки він покаже, куди стрибатиме. Так Конопля забив свій удар. Важливо змінювати свої удари відповідно до звичок воротарів, це ускладнює їхній аналіз", – резюмував Галан.

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