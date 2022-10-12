Вратарь "горняков" Анатолий Трубин завершил поединок Лиги чемпионов не в лучшем состоянии. Наставник дончан Игор Йовичевич и директор по футболу Шахтера Дарио Срна сообщили о самочувствии футболиста после матча.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин в роковом для команды эпизоде ​​на 95-й минуте (после которого "горняки" пропустили и упустили победу над Реалом) столкнулся с Антонио Рюдигером, после чего обоим пришлось оказывать медицинскую помощь.

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"У него забинтована голова, она немного болит. Однако он вышел на своих ногах из раздевалки. Он – хороший парень и топ-вратарь. Сможет ли он сыграть против Динамо? Он вылеплен из такого материала, что может выдержать такие удары. Надеюсь, все будет хорошо", – сказал Йовичевич в послематчевом комментарии.

"Что с Трубиным? Посмотрим. По-моему, его зашивали в раздевалке", – цитирует Срну Tribuna.

Напомним, Шахтер, ведя в счете, пропустил на пятой добавленной минуте и расписал боевую ничью с Реалом. После 4-х туров "горняки" идут в турнирной таблице группы F третьими с 5 очками. Опережает их РБ Лейпциг (6 пунктов) и Реал (10 баллов).

Поединок между Шахтером и Динамо был запланирован на субботу, 15 октября, однако массированные ракетные обстрелы оккупантов, от которых страдала вся Украина последние дни, могут внести коррективы в проведение чемпионата Украины.

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