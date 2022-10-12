Воротар "гірників" Анатолій Трубін завершив поєдинок Ліги чемпіонів не у найкращому стані. Наставник донеччан Ігор Йовічевіч і директор з футболу Шахтаря Даріо Срна повідомили про самопочуття футболіста після матчу.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін у фатальному для команди епізоді на 95-й хвилині (після якого "гірники" пропустили і втратили перемогу над Реалом) зіткнувся з Антоніо Рюдігером, після чого обом довелось надавати медичну допомогу.

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"У нього забинтована голова, вона трохи болить. Однак він вийшов на своїх ногах із роздягальні. Він – гарний хлопець і топ-воротар. Чи зможе він зіграти проти Динамо? Він виліплений з такого матеріалу, що може витримати такі удари. Сподіваюсь, усе буде гаразд", – сказав Йовічевіч у післяматчевому коментарі.

"Що з Трубіним? Подивимося. По-моєму, його зашивали в роздягальні", – цитує Срну Tribuna.

Нагадаємо, Шахтар, ведучи у рахунку, пропустив на п'ятій доданій хвилині і розписав бойову нічию з Реалом. Після 4-х турів "гірники" йдуть у турнірній таблиці групи F третіми з 5-ма очками. Випереджає їх РБ Лейпциг (6 пунтів) і Реал (10 балів).

Поєдинок між Шахтарем та Динамо був запланований на суботу, 15 жовтня, однак масовані ракетні обстріли окупантів, від яких страждала вся Україна останні дні, можуть внести корективи у проведення чемпіонату України.

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