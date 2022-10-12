Шахтер был близок к победе в Варшаве, но защитник Реала на пятой добавленной минуте головой перевел мяч в ворота соперника. Но это завершилось ужасным столкновением с Трубиным.

"Реал играл плохо": Анчелотти – о радости от ничьей с Шахтером, выходе в плей-офф ЛЧ, кровавой травме и Классико

Сетью быстро распространились тысячи кадров кровавого гола Рюдигера. После матча Антонио наложили 20 швов, чтобы закрыть рану. Анатолию просто перевязали голову и он еще несколько минут провел на поле до финального свистка, зафиксировавшего ничью 1:1.

Фотоподборка Marca :

Для Рюдигера это был 12 поединок в сезоне, впереди у Реала противостояние с Барселоной. В активе Трубина на 3 встречи меньше, следующим соперником Шахтера будет Динамо.