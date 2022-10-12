Рюдигер и Трубин серьезно столкнулись: кровавая фотоподборка с дуэли Шахтер – Реал
Защитник мадридцев Антонио Рюдигер и голкипер дончан Анатолий Трубин стали главными героями столкновения на последних секундах встречи 4-го тура Лиги чемпионов.
Шахтер был близок к победе в Варшаве, но защитник Реала на пятой добавленной минуте головой перевел мяч в ворота соперника. Но это завершилось ужасным столкновением с Трубиным.
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Сетью быстро распространились тысячи кадров кровавого гола Рюдигера. После матча Антонио наложили 20 швов, чтобы закрыть рану. Анатолию просто перевязали голову и он еще несколько минут провел на поле до финального свистка, зафиксировавшего ничью 1:1.
Фотоподборка Marca:
Для Рюдигера это был 12 поединок в сезоне, впереди у Реала противостояние с Барселоной. В активе Трубина на 3 встречи меньше, следующим соперником Шахтера будет Динамо.
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