В матче 4-го тура группового этапа самого престижного еврокубка "кельты" на своем поле уступили "быкам". Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

В параллельном с матчем Шахтера поединке в группе F Селтик принимал РБ Лейпциг. Шотландцы начинали встречу в статусе аутсайдера, имея в своем активе только одно очко, тогда как немцы с тремя пунктами шли третьими.

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Уже на 2-й минуте Маеда должен был выводить хозяев вперед, но головой замкнул сферу мимо стойки. Собослай в ответ прострелил в штрафную и лишь реакция защитника "кельтов", успевшего выбить мяч, спасла Селтик от гола. Несмотря на бешеную заряженность хозяев, гости выглядели острее – чего стоят только передачи Раума и Гвардиолы во вратарский, с которыми, к слову, самоотверженно справилась оборона. На 15-й минуте Айдара в упор расстреливал Джо Харта, но снова защитник успел заблокировать удар. Вскоре Вернер получил мяч в штрафной и пытался подработать его под рабочую ногу, однако шотландцы отобрали сферу.

В середине первого тайма Селтик организовал несколько атак подряд, едва не завершившихся взятием ворот: в одном из моментов после подачи с углового мяч после двух рикошетов чудом не попал к шотландцам, а через мгновение О'Райли попал в штангу, а Тейлор после добивания – в перекладину. Безумный нефарт!

Через мгновение Фурухаси не реализовал убийственный момент, головой направив круглого над перекладиной после навеса от Хакшабановича. На последней минуте первого тайма Харт в шпагате среагировал на выстрел Нкунку и от ноги кипера сфера вылетела на угловой.

Вторая сорокапятиминутка началась с атак РБ Лейпциг. Самый реальный шанс был у Орбана, который, однако, не сумел перехитрить Харта – мяч летел между ног англичанина, но кипер сгруппировался и остановил полет сферы.

На 59-й минуте "быки" вывели Собослая фактически один на один, но Доминик поскользнулся на мокром газоне и упал вместо того, чтобы пробить. Спустя немного Картер-Викерс самоотверженно бросился под мяч после пушечного удара Вернера. В середине тайма Маеда перспективно замыкал прострел в дальний угол, но мяч прошел мимо стойки. В ответ Нкунку бил с близкого расстояния, но Харт в прыжке забрал круглого. Команды продолжали играть в безумном темпе, без центра поля, молниеносно переводя мяч от ворот к воротам.

На 75-й минуте Вернер вывел РБ Лейпциг вперед: Силва догнал мяч на линии ворот и с левого фланга навесил точно на голову Тимо – 1:0. О'Райли почти сразу мог сравнивать, но удар под перекладину снова потянул Харт.

Якумакис за десять минут до завершения основного времени должен был забивать из пределов штрафной – защитник "быков" успел в подкате выбить. В конце концов, немцы выдержали напор и удвоили свое преимущество: Диалло выдал чудесный пас с глубины поля на левый фланг на Вернера, Тимо вошел в штрафную, постоял, подумал, присмотрелся и выложил конфетку на набегающего по центру Форсберга. Эмиль не ошибся.

Победа принесла РБ Лепциг 6 очков и, благодаря ничьей Шахтера с Реалом, подняла на второе место турнирной таблицы, Селтик с одним пунктом последний.

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