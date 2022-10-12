В рамках поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер был очень близок к победе, однако Реал на последних секундах вырвал ничью (1:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Реал приехал в Варшаву на матч против Шахтера, держа в голове Класико, которое состоится в воскресенье. Карло Анчелотти в таких условиях прибегнул к ощутимой ротации – в запасе остались Модрич, Милитао, Алаба, Карвахаль и Винисиус, а в старте появились Азар, Рюдигер, Начо и Васкес. Вальверде был переведен в центр. На воротах, как и обещали, вышел Лунин – Куртуа еще не успел восстановиться от травмы.

Шахтер – Реал Мадрид – 1:1 – видео голов и обзор матча

Игор Йовичевич также не обошелся без кадровых перестановок. В Мадриде на острие атаки играл Зубков – в Варшаве же его предпочтения на правый фланг, а на позиции центрфорварда появился Траоре. Швед не попал даже в заявку.

Ожидалось, что Реал начнет встречу с агрессивного навала, как было на Сантьяго Бернабеу. Впрочем, не все произошло, как думалось – мадридцы не поднимали темп.

Вообще, на протяжении всего первого тайма игра была более-менее равной. Подопечные Карло Анчелотти держали инициативу, но ни на одном из игровых отрезков дончан не прижимали к воротам. Особенно слабо выглядел левый фланг, где ничего не получалось у Азара. "Оранжево-черные", в свою очередь, демонстрировали неплохую структуру игры.

Мудрик открывался в полуфлангах, открывая пространство для рывков Михайличенко, и сам неплохо открывался – в одном из эпизодов он убежал от двух защитников, вошел в штрафную и выкатил пас на линию под удар Бондаренко, но Валерий не понял замысла Михаила. На противоположном фланге очень активно обыгрывались Конопля и Зубков.

Первый момент в матче провел Реал. На 16-й минуте Безнзема принял передачу на левом углу штрафной, легко оттер от себя Бонадара и выстрелил метров с девяти – Трубин парировал. Впрочем, в середине тайма интереснее выглядели "горняки".

До явных голевых моментов дело не доходило, но у дончан удавались интересные передачи в район штрафной. Дважды после них пробивал Зубков (удары накрыли), а еще в нескольких эпизодах могли случиться выходы один на один (защитники спасали).

Впрочем, в последние 10 минут перед перерывом Реал начал играть с Шахтером по взрослому. Мадридцы начали заплетать фантастические комбинации с проникающими пасами, создав ряд крутых моментов.

Так, на 36-й минуте Бензема врывался на левый край штрафной и остро простреливал, а на 37-й Карим выполнил шикарный пас в эту зону под удар Родриго – Трубин спас в обоих случаях. Также Анатолий потянул плотный лонгшот Вальверде под перекладину на 41-й минуте.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Реал выглядел качественнее, но и Шахтер был симпатичным в своем футболе. Матч проходил относительно ровно, поэтому в душе замаячил огонек надежды на ничью – тогда это было пределом мечтаний.

Впрочем, во втором тайме подопечные Игоря Йовичевича шокировали всех. В первую очередь, они шокировали Реал, открыв счет всего через несколько секунд после перерыва! Мудрик выкатил мяч на левый фланг в ноги Михайличенко, тот выполнил подачу на дальнюю штангу, а Зубков перепрыгнул Менди и замкнул головой в ближний угол – 1:0!

Реал ничем интересным не ответил, а Шахтер в следующие 10 минут имел еще и перспективный пас на ход Траоре и два опасных кросса от Михайличенко.

Встревоженный таким развитием событий, Карло Анчелотти прибегнул к заменам. На 57-й минуте вместо Азара и Чуамени на поле появились Винисиус и Модрич. Казалось, что теперь нашу команду прижмут, однако содержание игры не изменилось. "Оранжево-черные" уверенно раскатывали мяч под прессингом, что вылилось в два голевых момента.

На 65-й минуте Зубков прорвался по правому флангу и запустил разрезную передачу под выход Траоре один на один – Лунин выбил мяч из-под его ног, но не смог зафиксировать. Лассина подобрал сферу и с острого угла пробил в пустые ворота, однако попал в перекладину! На 67-й же Зубков выстрелил с дистанции в дальний нижний. Лунин парировал!

На 70-й Зубков бахнул с разворота метров с 13-ти (удар накрыли), а на 71-й классный прорыв удался Мудрику – Михаил завершал его ударом под левую штангу, но не попал.

Реал ответил тройной заменой. Вместо Менди, Вальверде и Родриго в бой бросили Алабу, Камавингу и Асенсио. Игор Йовичевиж же снял с пробега Траоре, выпустив Сикана, а на завершающую часть встречи хорватский коуч выпустил Джурасека и Тейлора вместо Зубкова и Судакова. Шахтер начал защищать результат.

Реал действительно стал действовать активнее. "Сливочные" провели несколько опасных прострелов и врываний, а Кроос неплохо пробивал с дуги перед штрафной (неточно), однако чего-то действительно голевого не возникало до 87-й минуты. Именно тогда Винисиус замыкал подачу с правого фланга ударом головой с линии вратарской – к счастью, бразилец направил сферу в небо.

Шахтер пытался убегать в контратаки, но на 3-й компенсированной минуте Рюдигер едва не наказал дончан за смелость. Антонио прибежал в штрафную и завершил навес из глубины – мяч полетел в дальний угол, Трубин не дотягивался, однако в ворота "круглый" не залетел.

Оставалось продержаться еще две минуты, однако за 30 секунд до финального свистка Рюдигер таки добился своего – ценой кровавого столкновения с Трубиным он замкнул подачу Крооса ударом в стойку, от которой мяч залетел в сетку. 1:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. К сожалению.

Вследствие этой ничьи Шахтер набрал 5 очков и опустился на третью позицию, пропустив вперёд РБ Лейпциг – у немцев 6 зачётных баллов. Селтик с одним пунктом идёт последним, а Реал с 10 очками лидирует.

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