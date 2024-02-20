Голкипер Бенфики Анатолий Трубин отреагировал на свой фейл, приведший к пропущенному голу от Визелы (6:1) в матче 22-го тура Примейра-лиги.

"Замечательная победа для команды. Ошибки случаются, они делают нас сильнее, если мы делаем выводы.

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Важен следующий шаг после ошибки. Поэтому сейчас фокус на работе впереди", – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, несмотря на ошибку Анатолий впоследствии реабилитировался, потянув удар с одиннадцатиметровой отметки. Этот пенальти стал третьим в сезоне для украинца и уникальным для Бенфики – наш земляк стал первым голкипером в истории "орлов", которому удалось отразить 3 удара с отметки в одном чемпионате.

В общем, в текущем сезоне Трубин провел за Бенфику 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов (еще в 11 поединках отстоял "на ноль").

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