В четверг, 25 апреля, Консейсау продлил контракт с Порту на четыре года. Об этом информирует официальный сайт "драконов". Специалист возглавляет команду с лета 2017 года, и за это время провёл во главе её наставника 374 матча, добыв в них 270 побед и завоевав 10 различных титулов.

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Как информирует Maisfutebol, соглашение Консейсау с клубом предусматривает расторжение в одностороннем порядке – по решению тренера или нового президента в том случае, если действующий президент "драконов" Пинту да Кошта не будет переизбран на клубных выборах. Они состоятся в следующую субботу, 27 апреля.

Этим продлением контракта с Консейсау да Кошта решил укрепить свои позиции в Порту.