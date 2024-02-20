Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відреагував на свій фейл, що призвів до пропущеного гола від Візели (6:1) у матчі 22-го туру Прімейра-ліги.

"Чудова перемога для команди. Помилки трапляються, вони роблять нас сильнішими, якщо ми робимо висновки.

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Важливий наступний крок після помилки. Тому зараз фокус на роботі попереду", – написав Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, попри помилку Анатолій згодом реабілітувався, потягнувши удар з одинадцятиметрової позначки. Цей пенальті став третім у сезоні для українця і унікальним для Бенфіки – наш земляк став першим голкіпером в історії "орлів", якому вдалось відбити 3 удари з позначки в одному чемпіонаті.

Загалом, у поточному сезоні Трубін провів за Бенфіку 31 матч у всіх турнірах, в яких пропустив 27 голів (ще в 11 поєдинках відстояв "на нуль").

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