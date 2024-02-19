Фанат Бенфики продемонстрировал лайфхак, как с помощью фантазии и творческого подхода получить футболку с автографом от своего кумира.

Украинский вратарь Анатолий Трубин уже давно стал своим в Бенфике. Наш земляк уверенной и достойной игрой заслужил уважение от одноклубников и любовь от фанатов. Очередным доказательством признания заслуг украинца стал поединок 22-го тура Примейра-лиги с Визелой (6:1).

Трубин установил уникальное достижение в Бенфике – украинец вошел в историю, превзойдя всех предшественников

После завершения матча, в котором украинец привез гол в свои ворота и потянул пенальти, один из фанатов сделал голкиперу Бенфики подарок в виде уникальной картины. На ней изображено несколько ипостасей Трубина из разных матчей (в том числе в составе сборной Украины). Анатолий в ответ презентовал болельщику свою футболку и сделал совместное фото.

Интересно, что чтобы хорошо выглядеть в кадре фанату пришлось воспользоваться стулом, как это сделала испанская журналистка во время интервью с Луниным после матча с РБ Лейпциг в Лиге чемпионов.

Напомним, в текущем сезоне Трубин провел за Бенфику 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов (еще в 11 поединках отстоял "на ноль").

Бенфика за тайм уничтожила команду украинца – Трубин привез гол и отбил пенальти, экс-звезда Шахтера оформил 2+2

Quem é mais alto agora?



Que monstro temos na baliza! ?

We love you Trubin ️ pic.twitter.com/viFvutNjKb — Henrique HG35 (@henriquehg35) February 18, 2024