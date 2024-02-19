Накануне Бенфика в рамках 22-го тура чемпионата Португалии на своем поле разгромила Визелу со счетом 6:1. Одним из (анти)героев матча стал Анатолий Трубин, который сначала привез курьезный гол в свои ворота, а затем исправился, потянув удар с одиннадцатиметровой отметки.

Курьезный фейл и отбитый пенальти Трубина в видеообзоре украинского дерби с Визелой – 6:1

Этот пенальти стал для 22-летнего украинца уже третьим отбитым в текущем сезоне, что оказалось рекордом в истории португальского клуба. Ранее никому не удавалось отбить более двух пенальти в футболке "орлов" за один розыгрыш чемпионата. По этому показателю Анатолий обошел португальца Мануэла Бенту (сезон 1982/83), немца Роберта Энке (1999/00), бразильца Эдерсона (2016/17) и грека Одиссеаса Влаходимоса (2021/22). Все они остановились на отметке в 2 пенальти.

Напомним, в текущем сезоне Трубин провел за Бенфику 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов (еще в 11 поединках отстоял "на ноль").

Бенфика за тайм уничтожила команду украинца – Трубин привез гол и отбил пенальти, экс-звезда Шахтера оформил 2+2