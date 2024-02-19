Фанат Бенфіки продемонстрував лайфхак, як з допомогою фантазії і творчого підходу отримати футболку з автографом від свого кумира.

Український воротар Анатолій Трубін вже давно став своїм у Бенфіці. Наш земляк впевненою і достойною грою заслужив повагу від одноклубників і любов від фанатів. Черговим доказом визнання заслуг українця став поєдинок 22-го туру Прімейра-ліги з Візелою (6:1).

Трубін встановив унікальне досягнення в Бенфіці – українець увійшов в історію, перевершивши усіх попередників

Після завершення матчу, в якому українець привіз гол у свої ворота і потягнув пенальті, один із фанатів зробив голкіперу Бенфіки подарунок у вигляді унікальної картини. На ній зображено декілька іпостасей Трубіна з різних матчів (у тому числі у складі збірної України). Анатолій у відповідь презентував вболівальнику свою футболку і зробив спільне фото.

Цікаво, що аби добре виглядати у кадрі фанату довелось скористатися стільцем, як це зробила іспанська журналістка під час інтерв'ю з Луніним після матчу з РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за Бенфіку 31 матч у всіх турнірах, в яких пропустив 27 голів (ще в 11 поєдинках відстояв "на нуль").

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Quem é mais alto agora?



Que monstro temos na baliza! ?

We love you Trubin ️ pic.twitter.com/viFvutNjKb — Henrique HG35 (@henriquehg35) February 18, 2024