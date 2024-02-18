В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Реал на выезде одолел РБ Лейпциг со счетом 1:0. В основе мадридцев вышел украинский голкипер Андрей Лунин, который стал настоящим героем матча, выдав едва ли не лучший матч в своей карьере.

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После завершения игры наш земляк пришел дать флеш-интервью журналистам, но возникла небольшая проблема. Испанская ведущая Тати Мантовани, которая должна была общаться с Луниным, не могла дотянуться с микрофоном к украинцу и банально не попадала в кадр. Для того, чтобы решить проблему, она воспользовалась стулом, с которого и задавала вопросы киперу Реала. Такая комедия изрядно рассмешила Андрея.

"Парень совершил 9 сейвов, ни одного пропущенного от него в этой игре. Выступление Лунина просто безумное", – подписала эпизод Мантовани на своей странице в социальной сети Instagram.

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