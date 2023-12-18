Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин поблагодарил партнеров по команде за очередное достижение после триумфа с Брагой (1:0) в португальском первенстве.

Вратарь Бенфики Анатолий Трубин в матче 14-го тура чемпионата Португалии против Браги (1:0) сумел сохранить свои ворота на замке и был удостоен индивидуальной награды как лучший игрок матча.

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На своей странице в социальной сети Instagram украинец отметил вклад в победу и своих одноклубников, написав: "За каждой индивидуальной наградой стоит целая команда. Спасибо".

По информации GoalPoint, Трубин лидирует в рейтинге вратарей с самым высоким процентом предотвращенных голов (21,9%) среди топ-5 лиг Европы плюс Примейра-лиги. В тройку входят Луис Рейс Жуниор из португальского Фамаликана (17,3%) и Пьетро Терраччано из итальянской Фиорентины (16,4%).

Напомним, в текущем сезоне Трубин провел за португальцев 18 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов (еще в 7 играх сохранил свои ворота "сухими").

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