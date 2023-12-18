Анатолий Трубин продолжает прогрессировать в чемпионате Португалии. Украинец стал лучшим в матче Бенфика – Брага и получил признание от партнеров.

Накануне Бенфика в матче 14-го тура Примейра-лиги на выезде минимально одолела Брагу (1:0). В старте "орлов" уже традиционно вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который стал настоящим героем поединка (неоднократно спасая свою команду) и, как следствие, был признан лучшим игроком встречи.

Фантастический перформанс Трубина в видеообзоре матча Брага – Бенфика – 0:1

Мастерство нашего земляка по достоинству оценили партнеры по команде, которые после завершения матча поспешили поблагодарить его за "бронебойность" в воротах. А легендарный чемпион мира Анхель Ди Мария даже поклонился украинцу, подчеркнув его высокий уровень.

Напомним, в текущем сезоне Трубин провел за португальцев 18 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов (еще в 7 играх отстоял "на ноль").

Бенфика после 14-ти туров лидирует в чемпионате Португалии, опережая Спортинг на 2 очка.

Трубин героически удержал победу для Бенфики, сделал команду лидером и стал лучшим игроком матча

o di maria a fazer vénias ao trubin ️ pic.twitter.com/sC6j7aGCey — bia (@iykykbb16) December 18, 2023

* відеонарізка сейвів Трубіна