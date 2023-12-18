Чемпионы мира респектовали Трубину после матча Бенфики с Брагой – украинец удостоился поклона от легенды
Анатолий Трубин продолжает прогрессировать в чемпионате Португалии. Украинец стал лучшим в матче Бенфика – Брага и получил признание от партнеров.
Накануне Бенфика в матче 14-го тура Примейра-лиги на выезде минимально одолела Брагу (1:0). В старте "орлов" уже традиционно вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который стал настоящим героем поединка (неоднократно спасая свою команду) и, как следствие, был признан лучшим игроком встречи.
Фантастический перформанс Трубина в видеообзоре матча Брага – Бенфика – 0:1
Мастерство нашего земляка по достоинству оценили партнеры по команде, которые после завершения матча поспешили поблагодарить его за "бронебойность" в воротах. А легендарный чемпион мира Анхель Ди Мария даже поклонился украинцу, подчеркнув его высокий уровень.
Напомним, в текущем сезоне Трубин провел за португальцев 18 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов (еще в 7 играх отстоял "на ноль").
Бенфика после 14-ти туров лидирует в чемпионате Португалии, опережая Спортинг на 2 очка.
Трубин героически удержал победу для Бенфики, сделал команду лидером и стал лучшим игроком матча
* відеонарізка сейвів Трубіна