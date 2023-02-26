Вратарь Шахтера Анатолий Трубин попал в сферу интересов еще двух европейских топов, сообщает Topskills Sports UK.

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По информации источника, 21-летним кипером заинтересовались Ливерпуль и миланский Интер. Грандов поразил перформанс украинца в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против французского Ренна. В этом поединке Анатолий совершил семь сейвов и отразил три удара с 11-метровой отметки в послематчевой серии пенальти. Отмечается, что Шахтер готов отпустить своего воспитанника за 40 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне Трубин провел за "горняков" 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола. Его контракт с дончанами действует до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает кипера в 11 миллионов евро.

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