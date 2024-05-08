Бывший наставник Милана, Реала и ряда других команд Фабио Капелло выделил представителей ПСЖ, которые больше всего разочаровали его в матчах полуфинала ЛЧ против Боруссии Д.

“Мбаппе мало что сделал, хотя имел шанс забить. Но я больше обратил внимание на правый фланг. Обычно Хакими что-то делает, как и Дембеле. Впрочем, на этот раз эти двое были катастрофой, они не сделали ни одной опасной подачи.

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Да, ПСЖ не повезло, они 6 раз попали в каркас за 2 матча. Это не снимает ответственности с Луиса Энрике. Нельзя играть только в последние 20-25 минут, тренер должен был сделать замены раньше. Когда во второй части матча он поставил более быстрых игроков, мы увидели другой ПСЖ. Но те, кто вышел в стартовом составе, сыграли слишком просто", – приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, ПСЖ в очередной раз не смог одержать дебютную победу в ЛЧ. Прошлым летом команда потеряла Месси и Неймара, а следующим наступает очередь Мбаппе. Все ждут перехода "Черепашки" в Реал на правах свободного агента.

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