Дженоа расписала ничью с Наполи в рамках 4-го тура Серии А. Читайте счет и обзор матча на "Футбол 24".

Альберто Дилардино уверял, что повреждение Руслана Малиновского оказалось незначительным. Украинец якобы успел все залечить и вернулся к полноценным тренировкам. Если же перейти к делу, то наставник Дженоа оставил 30-летнего хавбека в запасе. Это и неудивительно – против чемпионов нужны игроки, готовые на 100%.

Интер уничтожил Милан и вернулся на вершину Серии А – Мхитарян оформил дубль, Леау первым пробил оборону "змей"

Наполи приехал в Геную, исполненный желания реабилитироваться за поражение от Лацио в предыдущем туре. Казалось, новичок Серии А – хороший кандидат для такой миссии. К тому же "грифоны" охотно отдают инициативу в руки соперника. Но это и все. Целый час Наполи не мог нанести удар в створ ворот.

В то же время у Дженоа это получалось без проблем. В конце первого тайма хозяева даже открыли счет. Маттиа Бани после розыгрыша углового воспользовался позиционной ошибкой Жезуса. На старте второй половины преимущество удвоил Ретеги. Теперь угловой стал проблемой для Мерета, неуверенно сыгравшего на выходе. Стротман подобрал и отдал ассист на аргентинца с итальянским паспортом.

Малиновского выпустили на 75-й минуте, и Наполи сразу забил. События вроде бы и не связаны, но приятного мало. Оказалось, что это начало камбека. Вскоре Политано во второй раз заставил кипера Дженоа доставать мяч из сетки. Впрочем, "грифоны" имели свой шанс снова выйти вперед. Малиновский начал атаку, Мертен и Гудмундссон классно развили, однако ни Ретеги, ни Фрэндруп замкнуть не смогли.

Благодаря этой ничьей Дженоа укрепила свои позиции в середине турнирной таблицы Серии А. Наполи теперь имеет 7 очков и ситуативно поднялся на пятое место.