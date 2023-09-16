Осиек проиграл Риеке в 8-м туре чемпионата Хорватии. Денис Гармаш сыграл первый официальный матч в сезоне. Счет и обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Хорватии, 8 тур

Риека – Осиек – 2:1

Голы: Пьяца, 37, 55 – Пушич, 85

Судьбу игры решил дубль Марко Пьяцы. Оба гола получились роскошными. Сначала бывший форвард Ювентуса эффектно развернул соперника "финтом Зидана", после чего поразил дальний угол ударом из-за пределов штрафной. После перерыва Пьяца снова сделал посмешище из двух оппонентов, после чего бильярдно пробил в сетку ворот.

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Украинцы Александр Драмбаев и Денис Гармаш появились на 60-й минуте. Для экс-хавбека Динамо это был дебют за Осиек в официальном матче – до сих пор он выходил только в спарринге. Денис "отметил" выход на поле желтой карточкой, получив от Sofa Score оценку 6,8. Один фол, два неточных удара и два выигранных единоборства из пяти – такое наследие Гармаша за полчаса игры.

В конце матча Осиек отквитал один гол, но избежать поражения не сумел. 2:1 – Риека набрала 13 очков и поднялась на второе место чемпионата Хорватии. Осиек опустился на 4 строчку – 11 баллов. Команда Гармаша и Драмбаева не выигрывает уже три матча подряд.

Rijeka 1 - 0 Osijek



Pjaca with a beautiful shot.



Rijeka dominating against Osijek tonight. pic.twitter.com/uJta4a9kuI — CroatianSports (@CroatianSoccer) September 16, 2023

Rijeka 2-0 Osijek



Opet Pjaca.



So good to see him back and scoring again. pic.twitter.com/jppt4rRvhE — CroatianSports (@CroatianSoccer) September 16, 2023