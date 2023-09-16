Бенфика и Визела встречаются в 5-м туре чемпионата Португалии. Анатолий Трубин впервые сыграет за новую команду.

Матч Визела – Бенфика стартует в 22:30 по киевскому времени. После 4-х туров лиссабонцы набрали 9 очков и занимают 4 место турнирной таблицы чемпионата Португалии. Визела, за которую выступает украинский защитник Орест Лебеденко, разместилась на 13-й позиции (4 балла). Лебеденко против Бенфики не сыграет – экс-защитник Карпат оказался вне заявки из-за проблем со здоровьем.

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Анатолий Трубин дебютирует за Бенфику. Вратарь сборной Украины, летом перешедший из Шахтера за 10 миллионов евро, сыграет первый матч за чемпиона Португалии. Он попал в стартовый состав.

Онлайн-трансляция матча Визела – Бенфика доступна на MEGOGO (при наличии соответствующей подписки).