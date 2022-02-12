В поединке за дебютный трофей товарищеского мини-турнира "Winter Cup-2022" житомиряне одолели харьковчан. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первый тайм команды провели довольно осторожно – бросалось в глаза, что оба тренера делали ставку на результат. После перерыва сначала Будковский мог выводить Полесье вперед, но не успел замкнуть прострел на линии вратарской площадки. Впоследствии Риаскос после выхода один на один пробил выше.

Палкин объяснил, почему Шахтер не принял участие в Зимнем кубке

Будковский должен был реабилитироваться за упущенный момент, но после добивания стрельнул по воробьям. За десять минут до завершения матча Козак пробил Рыбака и вывел житомирян вперед. А на финише второго тайма Морозко снял все вопросы относительно победителя.

Как следствие, Полесье – победитель "Зимнего Кубка". Интересно, что этот трофей стал еще одним в богатой коллекции Александра Усика, дебютировавшего в большом футболе в первом туре против Вереса.

Полесье дожало Металлист и стало обладателем Winter Cup – первый трофей в новейшей истории клуба