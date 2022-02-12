У поєдинку за дебютний трофей товариського міні-турніру "Winter Cup-2022" житомиряни здолали харків'ян. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перший тайм команди провели доволі обережно – впадало у вічі, що обидва тренери робили ставку на результат. По перерві спочатку Будківський міг виводити Полісся вперед, але не встиг замкнути простріл на лінії воротарського майданчика. Згодом Ріаскос після виходу сам на сам пробив вище.

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Будківський мав реабілітовуватись за змарнований момент, але після добивання стрільнув по горобцях.За десять хвилин до завершення матчу Козак пробив Рибака і вивів житомирян вперед. А на фініші другого тайму Морозко зняв всі питання щодо переможця.

Як наслідок, Полісся – переможець "Зимового Кубка". Цікаво, що цей трофей став ще одним у багатій колекції Олександра Усика, який дебютував у великому футболі у першому турі проти Вереса.

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