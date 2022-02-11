Winter Cup

Полесье – Металлист – 2:0

Голы: Козак, 79, Морозко, 90

Матч Полесье – Металлист стартовал в 19:00 в Турции. Победитель поединка досрочно выигрывал мини-турнир с участием четырех украинских клубов. У обеих команд было по 5 очков после двух матчей (с учетом бонусов за серии пенальти). Верес и Черноморец, которые сыграют завтра, уже потеряли шансы на победу в Winter Cup.

Полесье – Металлист: онлайн-трансляция финальной битвы "Зимнего Кубка"

В первом тайме было мало моментов. Полесье даже больше угрожало воротам харьковчан (в частности, неплохой шанс упустил Будковский), а вот команда Кучера в атаке почти ничего не продемонстрировала. Похоже, оба тренера сделали ставку на результат – игроки обеих команд очень боялись ошибиться. Возможно, повлияло присутствие Александра Петракова, Богдана Стронцицкого и Степана Юрчишина. Главный тренер сборной Украины и легенды львовских Карпат смотрели матч с трибун.

А вот дебют второй половины был куда веселее. Еще один момент не использовал Будковский. Опытный нападающий не сумел подставить ногу, находясь на линии вратарской. Металлист ответил выходом Риаскоса один на один с кипером, но Брайан с острого угла пробил выше. Янаков наконец-то забил – правда, тут же раздался свисток об офсайде. Будковский не попал в дальний угол с линии штрафной – и это все за первые 10 минут.

Классный сейв от Рыбака после дальнего удара Янакова. Подсел Металлист – подопечные Калитвинцева переигрывали своих оппонентов, особенно в центре поля. Мог забивать и Гитченко, который головой не поразил ворота Рыбака после подачи углового. Как не забили житомиряне на 65-й? Рыбак парировал классный удар Грицука низом, а Будковский на добивании запустил мяч в небо. Чудеса нереализации от Филиппа.

На 79-й минуте Полесье заслуженно вышло вперед. Артем Козак после ошибки харьковчан прорвался мимо трех оппонентов и покатил мяч мимо кипера. Тут уж Рыбак спасти не смог. Металлист так и не сумел создать момент, чтобы отыграться, но пропустил еще раз. На 90-й минуте Евгений Морозко после паса Шастала поставил точку в матче.

Полесье стало обладателем первого в истории Winter Cup – Александр Усик приобщился к триумфу житомирян, сыграв в первом туре. Турнир завершится завтра матчем между Черноморцем и Вересом.