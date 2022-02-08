"Организация турнира очень интересна. Мне очень понравилась его структура, когда есть по две команды из УПЛ и Первой лиги. Думаю, для болельщиков это очень интересно, потому что всем хочется посмотреть на свои команды и увидеть, на каком они уровне. Также украинским болельщикам интересно посмотреть на кандидатов на выход в УПЛ. Поэтому мне кажется, что эту структуру в будущем нужно сохранить, турнир будет очень интересен.

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Я общался с владельцем Полесья Геннадием Буткевичем, ему очень нравится организация турнира и сама идея. В этом турнире есть определенная интрига, футбол смотрится на одном дыхании. Думаю, мы бы тоже могли к нему присоединиться, но, к сожалению, получили такое предложение после того, как у нас были распланированы все контрольные матчи. Однако сама идея очень интересна, я считаю, что ее нужно развивать", – поделился Палкин в комментарии Футбол News.

Добавим, что Зимний кубок впервые проводится в 2022 году. Участниками стали Черноморец, Верес, Металлист и Полесье.

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