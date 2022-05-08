"Рубен Диаш, Кайл Уокер и Джон Стоунз вылетели до конца сезона. Но это не проблема. Родри может сыграть там, у нас есть игроки из академии. Каждому нужно делать больше.

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У нас тринадцать с половиной игроков на три последующих игры, нужно сделать больше, чтобы перекрыть их отсутствие. Осталось три встречи, один турнир, но у нас проблемы, потому что у нас всего три защитника на эти матчи", – сказал Гвардиола на пресс- конференции.

Отсутствие части защитников означает, что Александр Зинченко почти наверняка все последующие поединки АПЛ (против Вулверхэмптона, Вест Хэма и Астон Виллы) проведет на поле на левом фланге.

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