Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола после разгрома Ньюкасла (5:0) в 35-м туре АПЛ высказался о борьбе за чемпионство с Ливерпулем.

"Каждый в этой стране (Англии – прим .) поддерживает Ливерпуль, медиа и вообще все. Конечно, клуб имеет невероятную историю в Европе. Но не в АПЛ, где они выиграли только раз в 30 лет.

Результативный пас Зинченко в видеообзоре матча Манчестер Сити – Ньюкасл – 5:0

Но ситуация для нас неизменна. Нам нужно набрать 9 очков, может 6. Все зависит от следующих двух игр. Сейчас для нас уже среда (будет встреча с Вулверхэмптоном – прим .), настоящий финал. Попробуем выиграть. Наша судьба в наших руках, нужно думать о себе. Один пункт, три... ничего не изменится.

Ливерпуль сейчас находится рядом с Манчестер Юнайтед и наиболее важными командами в истории с точки зрения титулов, истории, наследия, драм", – цитирует Гвардиолу MEN .

Напомним, победа над Ньюкаслом вернула Манчестер Сити на первое место АПЛ. За 3 тура до конца чемпионата подопечные Хосепа Гвардиолы опережают Ливерпуль на 3 зачетных пункта.

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