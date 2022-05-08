"Рубен Діаш, Кайл Вокер та Джон Стоунз вилетіли до кінця сезону. Але це не проблема. Родрі може зіграти там, у нас є гравці з академії. Кожному треба робити більше.

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У нас тринадцять з половиною гравців на три наступні гри, треба зробити більше, щоб перекрити їхню відсутність. Залишилося три зустрічі, один турнір, але у нас проблеми, тому що у нас всього три захисники на ці матчі", – сказав Гвардіола на пресконференції.

Відсутність частини оборонців означає, що Олександр Зінченко майже напевне усі наступні поєдинки АПЛ (проти Вулверхемптона, Вест Хема й Астон Вілли) проведе на полі на лівому фланзі.

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