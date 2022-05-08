Посреди недели Манчестер Сити потерпел очередной болезненный удар в Лиге чемпионов. "Горожане" имели все шансы выбить Реал, а вместо этого стали непосредственными участниками нового мадридского подвига. Было важно сдержать такой психологический удар, ведь в борьбе за титул АПЛ терять очки совсем нельзя.

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"Сезон в наших руках", – сказал Пеп Гвардиола перед стартом подготовки к Ньюкаслу. Специалист таким образом подал сигнал своим подопечным, что не следует зацикливаться на неудаче в Мадриде. Хотя сам каталонец на эмоциях даже допустил, что его умений может быть мало, чтобы привести эту команду к победе в Лиге чемпионов.

Среди ряда изменений в стартовом составе Манчестер Сити отметим одно – появление Александра Зинченко. Именно наш земляк на первых минутах мог помочь открыть счет. Однако Дубравка был готов к прострелу Саши и перехватил мяч. Также активным был "близнец" Зинченко. Де Брюйне регулярно разрывал линии соперника и находил свободное пространство. В конце концов первый гол организовали совсем другие игроки. Гюндоган и Канселу безупречно вывели на удар Стерлинга. Позиция была настолько идеальной, что Рахим даже забил головой. Высокие центрбеки ничего не смогли сделать.

"Сороки" довольно быстро сумели отыграться. Помог угловой, но Крис Вуд радовался совсем недолго. Партнер, от которого мяч отлетел к форварду, находился в офсайде. Ман Сити все понял и больше таких возможностей сопернику не дарил. А вот гости были щедры. Защитники просто наблюдали, как Диаш и Ляпорт расстреливали бедного Дубравку после заброса из глубины. Результативный удар в активе испанца.

А что же Ньюкасл? Его игру можно описать только одним словом – обреченность. Особенно затруднительным положение было в начале второго тайма. В течение 10 минут Манчестер Сити не давал сопернику выполнить ни одной точной передачи! О чем здесь еще можно говорить... Третий гол был делом времени. И снова "горожане" взяли верх на "территории" оппонента. Де Брюйне подал с углового, а Канселу точно замкнул головой. Через несколько минут ярко напомнил о себе Зинченко. Александр вовремя подключился к атаке и мощно пробил с линии штрафной – Дубравка в эффектном прыжке вытащил из-под перекладины.

Уже в компенсированное время украинец получил заслуженное вознаграждение за свои старания. Грилиш разогнал стремительную атаку и отпасовал на Зинченко, а тот в касание переправил Фодену. Филу никто не мешал отправить мяч в сетку. На этом Сити не остановился и через несколько минут сделал счет унизительным. Снова архитектором стал Грилиш, который помог Стерлингу оформить дубль.

В общем, Зинченко провел очередной сильный матч. Хотя оборонительной работы у него сегодня было немного. Ньюкасл почти не тревожил Ман Сити. Но украинец все равно нашел, где себя проявить. Кроме результативной передачи, в конце игры он также погасил "пожар", возникший после индивидуального слалома Уилсона. Об оценках от профильных порталов говорить не стоит. Все игроки хозяев получили хорошие цифры. Выделяются только те, кто принял непосредственное участие в забитых мячах. А это почти все игроки, выходившие в стартовом составе.

Убедительная победа позволила Манчестер Сити оторваться от Ливерпуля на три очка. Кроме того, теперь у команды Пепа Гвардиолы даже разница мячей лучше.

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