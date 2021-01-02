Испанский Бетис получил серьезные кадровые проблемы перед сверхпринципиальным поединком 17-го тура Ла Лиги против Севильи.

"Зелено-белые" потеряли трех исполнителей перед дерби, сообщает официальный сайт клуба.

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Хоакин Санчес, Андрес Гуардадо и Мартин Монтойя заразились печально известным COVID-19. Все трое игроков находятся дома на самоизоляции после получения положительных тестов на коронавирус. Новые анализы их одноклубников по Бетису оказались отрицательными.

Матч Бетис – Севилья состоится на Бенито Вильямарин в субботу, 2 января. Начало поединка в 17:15.

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