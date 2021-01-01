Звезды сборной Украины и мирового футбола провели адский 2020-й и с надеждами вступили в 2021-й.

Главная пара украинского футбола шлет поздравления из Манчестера. Зинченко не расстаются со своими бульдогами.

Найцікавіший сезон АПЛ в історії – Ліверпуль ламає, Зінченко має шанс на золото не з Ман Сіті, Ярмоленко за межею

Роман Яремчук празднует с прекрасной семьей, а новыми "вызовами" намекает на долгожданный трансфер?

Тарас Степаненко просто желает всем любви...

Николай Матвиенко наслаждается временем с дочкой.

Руслан Малиновский стал самым заметным украинским футболистом 2020-го. Дальше – больше! Звезда сборной шлет из Бергамо счастья, здоровья, любви и успеха для каждого.

Андрей Лунин желает украинцам исполнения мечт, а мы желаем голкиперу сборной Украины как можно быстрее сыграть за Реал!

Анатолий Трубин – открытие украинского футбола – с оптимизмом смотрит в 2021-й в компании очаровательной барышни.

"2020 год, безусловно, был сложным. Никто не может остаться равнодушным к боли и страданиям, которые вызвал коронавирус. Но теперь пришло время стабилизироваться и показать, что вместе мы способны изменить ситуацию. С Новым годом!" – поздравляет Криштиану Роналду, традиционно собрав вокруг своих чад.

2020 was not an easy year, there’s no doubt about it. No one can be indifferent to the pain and suffering that COVID-19 brought upon the world.

But now it’s time to bounce back and show that, together, we can make a difference.

Happy New Year!️ pic.twitter.com/7n1i0ARjiK — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 31, 2020

Сыновья Зинедина Зидана уже взрослые, но все равно вместе на Новый год.

Эдуардо Камавинга засиял в мировом масштабе и похвастался самым эффектным финтами.

Happy New Year everyone pic.twitter.com/CRNYW3whzr — Eduardo Camavinga (@Camavinga) December 31, 2020

Андрес Иньеста уже никому ничего не должен доказывать. Он лишь желает здоровья.

Месут Озил из-за конфликта с Арсеналом 10 месяцев без игровой практики, но не расстраивается.

Happy new year to all of you! pic.twitter.com/PTq1KyIYg5 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 31, 2020

Томас Мюллер в своем репертуаре :)

Лучший футболист-2020 Роберт Левандовски благодарит семью и фанов за поддержку в течение тяжелого года, желает любви и здоровья, а 2021-й начинает с тренировки!

Андреа Пирло привычно на стиле, но в следующем году этого будет мало. Маэстро должен постараться, чтобы помочь Кришу сбросить Левандовски с трона.

А Рональд Куман, наверное, даже в новогоднюю ночь думал, как вытащить Барсу из болота.

Манчестер Сити встречает 2021-й не в лучшем настроении – клуб Зинченко скосил коронавирус. Вот Эдерсон не может отпраздновать с детьми, потому что находится на самоизоляции.

По другую сторону манчестерских баррикад сыплют сильными эмоциональными поздравлениями. Маркус Рашфорд, который за год стал героем благодаря нефутбольным поступкам, обещает не останавливаться и призывает радоваться, что мы выжили в этом адском 2020-м.

A quick message...️ pic.twitter.com/yDWRAgRuoG — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) December 31, 2020

"Мы пережили один из самых сложных периодов за последние десятилетия, но в то же время для меня это был год исполнения желаний и достижения новых целей", – не скрывает радости лидер МЮ Бруну Фернандеш.

Пьер-Эмерик Обамеянг лаконичен.

Эрлинг Холанд прыгает в 2021-й.

Вирджил ван Дейк надеется, что исполнятся все наши мечты.

Happy New Year to all of you, hope all your dreams and New Year’s resolutions come true in 2021. Let’s bring more love, peace, and happiness in the world. Treat people the way you want to be treated, see you soon! pic.twitter.com/K1O532h84L — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) December 31, 2020

Автор самого красивого гола года Хын Мин Сон праздновал с тортом на носу.

Серхио Рамос летом вернул Мадриду испанскую корону, а Новый год встретил рядом с эффектной Пилар Рубио и сыновьями.

Жуниор Мораес посылает поздравление из Бразилии. Детки не очень радостные – грустят по новой родине? :)

Тайсон также в более теплых краях.

А Беньямин Вербич навестил семью.

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