Яремчук намекает, Роналду мотивирует, а дети Мораеса, похоже, скучают по Украине – как футбольный мир встретил Новый год
Звезды сборной Украины и мирового футбола провели адский 2020-й и с надеждами вступили в 2021-й.
Главная пара украинского футбола шлет поздравления из Манчестера. Зинченко не расстаются со своими бульдогами.
Найцікавіший сезон АПЛ в історії – Ліверпуль ламає, Зінченко має шанс на золото не з Ман Сіті, Ярмоленко за межею
Роман Яремчук празднует с прекрасной семьей, а новыми "вызовами" намекает на долгожданный трансфер?
Тарас Степаненко просто желает всем любви...
Николай Матвиенко наслаждается временем с дочкой.
Руслан Малиновский стал самым заметным украинским футболистом 2020-го. Дальше – больше! Звезда сборной шлет из Бергамо счастья, здоровья, любви и успеха для каждого.
Андрей Лунин желает украинцам исполнения мечт, а мы желаем голкиперу сборной Украины как можно быстрее сыграть за Реал!
Анатолий Трубин – открытие украинского футбола – с оптимизмом смотрит в 2021-й в компании очаровательной барышни.
"2020 год, безусловно, был сложным. Никто не может остаться равнодушным к боли и страданиям, которые вызвал коронавирус. Но теперь пришло время стабилизироваться и показать, что вместе мы способны изменить ситуацию. С Новым годом!" – поздравляет Криштиану Роналду, традиционно собрав вокруг своих чад.
Сыновья Зинедина Зидана уже взрослые, но все равно вместе на Новый год.
Эдуардо Камавинга засиял в мировом масштабе и похвастался самым эффектным финтами.
Андрес Иньеста уже никому ничего не должен доказывать. Он лишь желает здоровья.
Месут Озил из-за конфликта с Арсеналом 10 месяцев без игровой практики, но не расстраивается.
Томас Мюллер в своем репертуаре :)
Лучший футболист-2020 Роберт Левандовски благодарит семью и фанов за поддержку в течение тяжелого года, желает любви и здоровья, а 2021-й начинает с тренировки!
Андреа Пирло привычно на стиле, но в следующем году этого будет мало. Маэстро должен постараться, чтобы помочь Кришу сбросить Левандовски с трона.
А Рональд Куман, наверное, даже в новогоднюю ночь думал, как вытащить Барсу из болота.
Манчестер Сити встречает 2021-й не в лучшем настроении – клуб Зинченко скосил коронавирус. Вот Эдерсон не может отпраздновать с детьми, потому что находится на самоизоляции.
По другую сторону манчестерских баррикад сыплют сильными эмоциональными поздравлениями. Маркус Рашфорд, который за год стал героем благодаря нефутбольным поступкам, обещает не останавливаться и призывает радоваться, что мы выжили в этом адском 2020-м.
"Мы пережили один из самых сложных периодов за последние десятилетия, но в то же время для меня это был год исполнения желаний и достижения новых целей", – не скрывает радости лидер МЮ Бруну Фернандеш.
Пьер-Эмерик Обамеянг лаконичен.
Эрлинг Холанд прыгает в 2021-й.
Вирджил ван Дейк надеется, что исполнятся все наши мечты.
Автор самого красивого гола года Хын Мин Сон праздновал с тортом на носу.
Серхио Рамос летом вернул Мадриду испанскую корону, а Новый год встретил рядом с эффектной Пилар Рубио и сыновьями.
Жуниор Мораес посылает поздравление из Бразилии. Детки не очень радостные – грустят по новой родине? :)
Тайсон также в более теплых краях.
А Беньямин Вербич навестил семью.
Втрата Бога, крадіжка "Золотого м'яча", кінець прокляття і бунт на шхуні Барса – яким був 2020 рік для світового футболу