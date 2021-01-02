Защитник мадридского Реала Серхио Рамос не поможет команде в поединке 17-го тура испанской Ла Лиги против Сельты из Виго.

Капитан "сливочных" не попал в заявку из-за проблем со здоровьем, сообщает AS.

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Серхио Рамос пропустит матч с галисийцами вследствие расстройства желудка. Подобные проблемы у центрбека мадридцев не впервые. Почти 2 года назад он отлучался с поля на целых 5 минут поединка против Эйбара из-за зова природы. Наставник Реала Зинедин Зидан тогда откровенно заявил, что "Рамос немного обоср*лся" посреди матча.

К слову, в заявке Реала на поединок против Сельты нашлось место и для украинца Андрея Лунина. За место в основе он будет конкурировать с Куртуа и Альтубе.

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