Тріо Бетіса підхопило коронавірус перед Севільським дербі
Іспанський Бетіс отримав серйозні кадрові проблеми перед надпринциповим поєдинком 17-го туру Ла Ліги проти Севільї.
"Зелено-білі" втратили трьох виконавців перед дербі, повідомляє офіційний сайт клубу.
Серхіо Рамос пропустить матч із Сельтою – капітан Реала уник курйозу "по-великому"
Хоакін Санчес, Андрес Гуардадо та Мартін Монтоя інфікувалися сумнозвісним COVID-19. Усі троє гравців перебувають вдома на самоізоляції після отримання позитивних тестів на коронавірус. Нові аналізи решти складу Бетіса виявилися негативними.
Матч Бетіс – Севілья відбудеться на Беніто Вільямарін у суботу, 2 січня. Початок поєдинку о 17:15.
Яремчук натякає, Роналду мотивує, а дітки Мораєса, мабуть, сумують за Україною – як футбольний світ зустрів Новий рік