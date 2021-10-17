Защитник Тоттенхэма Серхио Регилон рассказал об ужасном эпизоде на трибунах, свидетелем которого он стал в матче против Ньюкасла (3:2).

"Три очка – это хорошо, но для меня этот человек важнее. Мне сказали, что он в порядке, в стабильном состоянии. Я увидел, как болельщики размахивают руками, заметил лежащего человека, понял, что что-то не так.

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Я посмотрел на судью, и он остановил матч. Думаю, что сейчас все в порядке. Это было очень странно. Я видел лежавшего человека, я нервничал, потому что не хотел видеть это", – заявил Регилон в комментарии BBC Sport.

Напомним, в конце первого тайма поединок 8-го тура был приостановлен, ведь болельщику стало плохо. Медики стабилизировали его состояние, после чего отправили в больницу. Сообщалось, что жизни зрителя уже ничего не угрожает.

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