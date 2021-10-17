Вест Хэм одержал минимальную победу над Эвертоном – Ярмоленко провёл на поле 105 секунд
Эвертон в рамках 8-го тура АПЛ потерпел минимальное поражение от Вест Хэма. Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2021/22, 8-й тур
Эвертон – Вест Хэм – 0:1
Гол: Огбонна, 74
Ньюкасл – Тоттенхэм – начало в 18:30
Программу дня в АПЛ открывал поединок на Гудисон Парк, где Эвертон принимал Вест Хэм. "Ириски" в случае победы поднялись бы в топ-4, а "молотобойцы" в случае собственного успеха приблизились бы к зоне ЛЧ на минимальное расстояние. Ответственность давила на футболистов, поэтому в первом тайме моментов было мало. У хозяев можно вспомнить только опасный прострел с правого фланга, который на линии вратарской едва не замкнул Ивоби – гости ответили голом Соучека, который отменили из-за офсайда, и острым выстрелом Форнальса с острого угла мимо дальней штанги.
Во втором тайме остроты было не более. На поле шла вялая позиционная борьба, а наиболее вероятным результатом встречи казалась нулевая ничья. Впрочем, на 74-й минуте Вест Хэм неожиданно открыл счёт: Боуэн исполнил подачу, а Огбонна замкнул точным ударом головой в левый угол – 0:1! Это уже 29-й гол "хаммерс" со стандарта, начиная с января 2020-го (когда вернулся Мойес) – ни один другой клуб с них столько не забивал.
Именно этот гол и решил судьбу встречи. Лондонцы ничего не позволили Эвертону, отпраздновав минимальную победу. Андрей Ярмоленко вышел на замену в компенсированное время, пробыв в игре 105 секунд
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