Чемпионат Англии 2021/22, 8-й тур

Эвертон – Вест Хэм – 0:1

Гол: Огбонна, 74

Ньюкасл – Тоттенхэм – начало в 18:30

Программу дня в АПЛ открывал поединок на Гудисон Парк, где Эвертон принимал Вест Хэм. "Ириски" в случае победы поднялись бы в топ-4, а "молотобойцы" в случае собственного успеха приблизились бы к зоне ЛЧ на минимальное расстояние. Ответственность давила на футболистов, поэтому в первом тайме моментов было мало. У хозяев можно вспомнить только опасный прострел с правого фланга, который на линии вратарской едва не замкнул Ивоби – гости ответили голом Соучека, который отменили из-за офсайда, и острым выстрелом Форнальса с острого угла мимо дальней штанги.

Во втором тайме остроты было не более. На поле шла вялая позиционная борьба, а наиболее вероятным результатом встречи казалась нулевая ничья. Впрочем, на 74-й минуте Вест Хэм неожиданно открыл счёт: Боуэн исполнил подачу, а Огбонна замкнул точным ударом головой в левый угол – 0:1! Это уже 29-й гол "хаммерс" со стандарта, начиная с января 2020-го (когда вернулся Мойес) – ни один другой клуб с них столько не забивал.

Именно этот гол и решил судьбу встречи. Лондонцы ничего не позволили Эвертону, отпраздновав минимальную победу. Андрей Ярмоленко вышел на замену в компенсированное время, пробыв в игре 105 секунд

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