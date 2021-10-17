Оборонець Тоттенхема Серхіо Регілон розповів про жахливий епізод на трибунах, свідком якого він став у матчі проти Ньюкасла (3:2).

"Три очки – це добре, але для мене людина важливіша. Мені сказали, що з ним все гаразд, він у стабільному стані. Я побачив, як уболівальники розмахують руками, помітив лежачу людину, зрозумів, що щось не так.

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Я подивився на суддю, і він зупинив матч. Думаю, що зараз все гаразд. Це було дуже дивно. Я бачив людину, що лежала, я нервував, тому що не хотів бачити це", – заявив Регілон в коментарі BBC Sport.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму поєдинок 8-го туру був призупинений, адже вболівальнику стало погано. Медики стабілізували його стан, після чого відправили у лікарню. Повідомлялось, що життю глядача вже нічого не загрожує.

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