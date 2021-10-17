Ньюкасл – Тоттенхем: поєдинок АПЛ був перерваний – втрутилась медична бригада з дефібрилятором
Перший тайм матчу 8-го туру англійської Прем'єр-ліги за участю Ньюкасла і Тоттенхема був несподівано призупинений.
Наприкінці першої 45-хвилинки одному із фанатів на Сент-Джеймс Парк стало зле. Це побачив Серхіо Регілон і повідомив арбітра Андре Маррінера, який ухвалив рішення призупинити поєдинок, повідомляє Sky Sports.
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Медична бригада з дефібрилятором швидко з'явилась на полі та побігла у напрямку східної трибуни для надання допомоги. Після консультацій з капітанами Ньюкасла і Тоттенхема Маррінер відправив команди у роздягальню. За цей час стан вболівальника вдалось стабілізувати і його повезли у лікарню.
Після цього головний рефері повернув колективи на поле Сент-Джеймс Парк і вони провели там 7 доданих до першого тайму хвилин.