Перший тайм матчу 8-го туру англійської Прем'єр-ліги за участю Ньюкасла і Тоттенхема був несподівано призупинений.

Наприкінці першої 45-хвилинки одному із фанатів на Сент-Джеймс Парк стало зле. Це побачив Серхіо Регілон і повідомив арбітра Андре Маррінера, який ухвалив рішення призупинити поєдинок, повідомляє Sky Sports.

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Медична бригада з дефібрилятором швидко з'явилась на полі та побігла у напрямку східної трибуни для надання допомоги. Після консультацій з капітанами Ньюкасла і Тоттенхема Маррінер відправив команди у роздягальню. За цей час стан вболівальника вдалось стабілізувати і його повезли у лікарню.

Після цього головний рефері повернув колективи на поле Сент-Джеймс Парк і вони провели там 7 доданих до першого тайму хвилин.

Stupeur et inquiétude à St James Park. Un incident en tribunes. Le match est interrompu. Un soigneur de Tottenham est parti en courant en direction de la tribune avec un défibrillateur à la main. Les deux équipes sont renvoyées au vestiaire. #PLRMC pic.twitter.com/FOP8X3GiQD — RMC Sport (@RMCsport) October 17, 2021

Play has stopped following a medical emergency in St James' East stand. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 17, 2021