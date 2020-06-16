Три гранда АПЛ стремятся вернуть Рэмзи в Англию – Ювентус открыт к переговорам

Полузащитник туринского Ювентуса Аарон Рэмзи может снова оказаться в чемпионате Англии.

В трансфере валлийского полузащитника заинтересованы сразу три ведущих клуба АПЛ – Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, утверждает TuttoJuve.

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По информации источника, английские клубы уже начали предварительные переговоров с Ювентусом. Ранее сообщалось, что туринцы готовы отпустить Рэмзи в летнее трансферное окно. Главной причиной сталана слишком высокая зарплата игрока, который получает 445 000 евро в неделю, но не сумел стать важным элементом в схемах Маурицио Сарри.

Напомним, Ремзи перешел в Ювентус из лондонского Арсенала в 2019 году на правах свободного агента. В текущем сезоне 29-летний валлиец принял участие в 15 матчах чемпионата Италии, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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