"Все было согласовано": Реал отменил трансфер звезды Ювентуса из-за зверского фола на ЧМ-2010

Бывший игрок сборной Бразилии Фелипе Мело рассказал, почему в 2010 году сорвался его переход из Ювентуса в мадридский Реал.

"Я мог подписать контракт с Реалом – об этом сказал мой агент, когда я был на чемпионате мира 2010 года. Но то, что произошло, было важным для Мадриа. Значит, так и должно было произойти.

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Все было согласовано с Реалом, но это произошло – и все. Я остался в Юве, а затем перешел в Галатасарай. И посмотрите, как все удачно сложилось! Я стал лучшим бразильцем в турецком футболе, выиграв 8 трофеев за 4 года. Это невероятно. Если бы я играл за Реал, у меня не было бы столько фанатов, сколько я имею сегодня в Галатасарае. Этот клуб навсегда в моем сердце.

Я ни о чем не жалею. Если бы матч с Нидерландами был завтра, я бы не повторил этот фол, потому что это стало плохим примером. Никогда бы так не сделал снова. Но как я говорил, это была часть процесса, который позволил мне стать лучше как профессионалу и человеку. Такова жизнь", – цитирует Мело AS.

Напомним, в одном из эпизодов матча 1/4 финала ЧМ-2010 между сборными Бразилии и Нидерландов (1:2) Мело наступил на Арьена Роббена, который в тот момент лежал на газоне.