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Три гранди АПЛ прагнуть повернути Ремзі в Англію – Ювентус відкритий до переговорів

09:32 135 Читать на русском
Три гранди АПЛ прагнуть повернути Ремзі в Англію – Ювентус відкритий до переговорів
Аарон Ремзі / фото: Ювентус

Півзахисник туринського Ювентуса Аарон Ремзі може знову опинитися в чемпіонаті Англії.

У трансфері валлійського півзахисника зацікавлені відразу три провідних клуби АПЛ – Челсі, Манчестер Юнайтед і Тоттенхем, стверджує TuttoJuve.

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За інформацією джерела, англійські клуби вже розпочали попередні перговори з Ювентусом. Раніше повідомлялося, що туринці готові відпустити Ремзі в літнє трансферне вікно. Головною причиною сталана занадто висока зарплата гравця, який отримує 445 тисяч євро на тиждень, але не зумів стати важливим елементом у схемах Мауріціо Саррі.

Нагадаємо, Ремзі перейшов у Ювентус з лондонського Арсенала в 2019 році на правах вільного агента. У поточному сезоні 29-річний валлієць взяв участь в 15 матчах чемпіонату Італії, в яких забив 4 голи і віддав 4 результативні передачі.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Аарон Ремзі Аарон Ремзі Тоттенхем Тоттенхем Челсі Челсі
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