Журналист и комментатор Игорь Цыганык прокомментировал дебют Михаила Мудрика за главную команду страны в матче против Боруссии Менхенгладбах. Вингеру еще и удалось забить.

"Я был одним из инициаторов, чтобы Мудрика взяли на молодежный чемпионат мира. Тогда Петраков сказал, что он не подходил по стилю игры. То, что принесло сборной U-20 победу, сейчас постараются внести в национальную сборную.

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Три года назад Мудрик не подошел Петракову, а сейчас он подошел. Пока ему созданы положительные моменты. Если бы этот талант увидели раньше, возможно, мы бы получили футболиста, который уже тогда мог помочь. Нельзя нахваливать игрока, но, может быть, нужно им больше доверять?

Я с уважением отношусь ко всем футболистам, выигравшим чемпионат мира U-20, но сейчас главной звездой является Мудрик. Все надежды в матче с Шотландией сейчас на него", – сказал журналист в эфире Цыганык Live .