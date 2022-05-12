Этот спарринг стал премьерным испытанием для команды Петракова после начала полномасштабного вторжения российской армии убийц, насильников и воров на наши земли. Матч, как и онлайн-трансляция Боруссия Менхенгладбах – Украина на "Футбол-24", стартовал в 21:45 по Киеву. Сборная готовится к битве с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022, запланированной на 1 июня. Также дальше национальную команду ждут поединки Лиги наций. Достойно отвечаем на высокий прессинг Гладбаха в стартовом отрезке.

Боруссия М – Украина: онлайн-трансляция матча – Мудрик дебютирует, доминирование Динамо в основе

Несколько перспективных подходов к чужой штрафной, неплохая игра в пас, хотя и без ударов, потому что последние решения несколько хромают. Приличный отбор от Украины. Приятно, что отсутствует привычное для спаррингов не совсем серьезное и вальяжное отношение. А вот и логичное завершение хорошего стартового периода. Оба наших опорника отобрали на пару возле своих ворот. Буяльский и Беседин разыграли, Шапаренко забросил в касание. Мудрик опередил защитника и голкипера, переведя снаряд в пустые ворота.

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Все тот же дебютант сборной приложился издалека. С отскоком от газона вратарь справился. Бущан дал маху на выходе, Плеа простил. А вот подарком Конопли, отдавшего небрежный поперечный пас у своей штрафной, хозяева воспользовались на все 100. Беседин блестяще отобрал. Мудрик прошел дальше, несмотря на подкаты двух соперников. Прострел вингера Шахтера в последний момент не позволили замкнуть Шапаренко. Грубо играет Буяльский, у которого немного поехала нога. Перед этим дважды досталось Шапаренко.

Мудрик зажигает скоростью и финтами на обоих флангах, смещается также в центр. Буяльский оказался справа, обыграл соперника, но снова не хватает последнего паса. Показалось, что провалились украинцы в центре, но нет. На самом деле провели разумные маневры после потери и острого контрвыпада. Умело поймали Плеа в офсайдную ловушку. Мудрик и сам едва не дотянулся после заброса Караваева. Тайм завершается убийственным моментом сборной Украины. Мудрик разыграл все идеально, а Шапаренко вспомнил Барселону в ЛЧ, попав прямо во вратаря, хотя ему никто не мешал в пределах штрафного.

Второй тайм начинается так же, как завершился первый. Мудрик на спорткаре пролетает по флангу и подает, динамовец портит усилия "горняка". На этот раз плохой прием помешал Сидорчуку. Очередной классный отбор от Беседина. Мудрик снова взрывается слева, но решает сделать что-то среднее между перебрасыванием голкипера и передачей на пустые ворота, до которых у форварда Динамо не было шансов добраться без блока защитников.

Караваев продрался по левому флангу (сегодня Саша отрабатывает за Миколенко, который в эти минуты держит оборону в АПЛ). Мудрик также не лучшим образом подстроился в штрафной, потеряв годную возможность. Более 20 тысяч фанатов посетили домашний стадион Борусии в благотворительном матче ради Украины. Хорошая атмосфера на трибунах, немецкие фанаты справились гораздо лучше политиков и дипломатов данной страны. Караваев вывел Сидорчука на ударную позицию после длительной комбинации, в ходе которой Мудрик в очередной раз прокатил защитника на пятой точке. Вратарь потащил на угловой.

Мощный удар Караваева в пах принял Мудрик. Это было очень больно, на поле врачи. Что-то с глазомером у защитников Шахтера сегодня. В первом тайме момент привез Конопля, теперь Бондарь отдал чужому у владений Бущана. Беннетс простил, пробив выше метров с 13. Попов и Забарный могли отличиться после углового. Мяч даже задел руку соперника, однако судьи считают, что это не тянет на пенальти.

Роскошный момент, контра фактически 3 в 1. Караваев чуть-чуть перетянул, а затем от ноги защитника едва не вывел вперед, прострел заблокирован. Бондарь с нескольких метров не попал, замыкая дальнюю штангу после углового. И все же забивает джокер Петракова. Перехватил Гармаш благодаря слаженному прессингу украинцев у штрафной Борусии. Классной перепасовкой и ударом Пихаленка между ног защитника загипнотизировали вратаря, который даже не шелохнулся, хотя снаряд пролетел совсем рядом с ним.

Die Ukraine geht wieder in Führung. Oleksandr Pikhalionok trifft zum 2:1 (82.). #BMGUKR pic.twitter.com/lYfICw3x8b — Borussia (@borussia) May 11, 2022

Провал в опорной зоне после проигранной борьбы вверху на чужой половине поля. Поменявший Бущана Ризнык вытащил неплохой удар. Забарный и Попов комбинируют в чужой штрафной, немцы еле отбиваются на последних минутах. Коварный удар Сидорчука издалека, очередной сейв голкипера. Два гола дебютантов приносят справедливую победу Украине, которая была откровенно поострее на стадионе Боруссия-парк в сей вечер.