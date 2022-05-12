"Хорошие эмоции, а какие еще могут быть. Я не мог и мечтать о таком дебюте – сборная победила, а я забил гол. Все хорошо. Волнения перед матчем не было, это обычное дело.

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Я брал на себя инициативу, обыгрывал. Однако перед игрой в моей голове были как раз противоположные мысли – что я выхожу не показывать себя, не кому-то что-то показать.

Мы быстро наладили взаимопонимание с Шапаренко (автором ассиста, – прим.). Возможно, видим футбол одинаково. Когда такое случается, всегда легче на поле. В конце игры я хотел отдать ему должок. Думаю, я сделал хорошую передачу на него. А его пас на меня – конфетка. Он все сделал так, как требовалось. Он видел, что я набирал скорость, что не требовалось отдавать мне передачу в ноги, и дал на ход.

Что чувствовал, когда в Украине война, а в Германии нас поддерживали украинцы? Что мы дружный, сильный и единый народ.

Впереди много работы. Все только начинается", – сказал Мудрик в комментарии YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Напомним, именно Михаил Мудрик был признан лучшим игроком матча Боруссия М – Украина (1:2). Один из голов в активе как раз дебютанта "сине-желтых".

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