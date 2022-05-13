Журналіст і коментатор Ігор Циганик прокоментував дебют Михайла Мудрика за головну команду країни у матчі проти Борусії Менхенгладбах. Вінгеру ще й вдалось забити.

"Я був одним із ініціаторів, щоб Мудрика взяли на молодіжний чемпіонат світу. Тоді Петраков сказав, що він не підходив за стилем гри. Те, що принесло збірній U-20 перемогу, зараз намагатимуться внести у національну збірну.

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Три роки тому Мудрик не підійшов Петракову, а зараз він підійшов. Наразі йому створено позитивні моменти. Якби цей талант побачили раніше, можливо, ми отримали б футболіста, який уже тоді міг допомогти. Не можна нахвалювати гравця, але, може, треба їм більше довіряти?

Я з повагою ставлюся до усіх футболістів, які виграли чемпіонат світу U-20, але зараз головною зіркою є Мудрик. Усі надії у матчі зі Шотландією зараз на нього", – сказав журналіст в етері Циганик Live.

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