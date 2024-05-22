Главные новости 21 мая: отставка Почеттино, Кроос и Раньери завершают карьеры, Шахтер возвращает легионеров
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 21 мая.
Челси
После переговоров с руководством Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера Челси. Клуб сообщил, что это было совместным решением. Михаил Мудрик лаконично попрощался с уже бывшим наставником – хватило всего четыре слова.
Челси перешел к активным поискам нового главного тренера. Лондонцы не хотят приглашать кого-то из бывших. Вместо этого подготовили список из четырех кандидатов, где есть Мичел – тренер Жироны, где играют Довбик и Цыганков.
Украина
Карпаты планируют подхватить трех игроков сборной Украины из кризисного гранда УПЛ – одного Маркевич уже "проспал".
Динамо может подписать экс-вингера Порту – киевляне уже начали переговоры с чемпионом Австралии.
Шахтер объявил о камбэке легионеров, которые покинули команду из-за войны. Полесье готовится подписать защитника европейской сборной.
Минай может потерять домашнюю арену на следующий сезон – в УАФ анонсировали санкции закарпатцам.
Мир
Тони Кроос решил попрощаться с профессиональным футболом. Лидер Реала завершит карьеру после Евро-2024.
Колаудио Раньери объявил о завершении тренерской карьеры. Итальянец работал более трех десятилетий.