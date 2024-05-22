Челси

После переговоров с руководством Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера Челси. Клуб сообщил, что это было совместным решением. Михаил Мудрик лаконично попрощался с уже бывшим наставником – хватило всего четыре слова.

Челси перешел к активным поискам нового главного тренера. Лондонцы не хотят приглашать кого-то из бывших. Вместо этого подготовили список из четырех кандидатов, где есть Мичел – тренер Жироны, где играют Довбик и Цыганков.

Украина

Карпаты планируют подхватить трех игроков сборной Украины из кризисного гранда УПЛ – одного Маркевич уже "проспал".

Динамо может подписать экс-вингера Порту – киевляне уже начали переговоры с чемпионом Австралии.

Шахтер объявил о камбэке легионеров, которые покинули команду из-за войны. Полесье готовится подписать защитника европейской сборной.

Минай может потерять домашнюю арену на следующий сезон – в УАФ анонсировали санкции закарпатцам.

Мир

Тони Кроос решил попрощаться с профессиональным футболом. Лидер Реала завершит карьеру после Евро-2024.

Колаудио Раньери объявил о завершении тренерской карьеры. Итальянец работал более трех десятилетий.