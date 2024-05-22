"Я был первым тренером Роберто. Я знал и знаю его как человеческие, так и технические качества. Он предлагает активный, победный футбол. Соответственно, для победного футбола нужны футболисты.

Де Дзерби в Баварию: спортдир мюнхенцев озвучил финальное решение по экс-тренеру Шахтера

Это нормально, что он тренер, которого хотят все клубы. Он показал, что умеет руководить в непростых условиях. В Шахтере он хорошо выступал, несмотря на трудности, которые имела команда. Он знает, как привлечь и развивать молодежь.

Де Дзерби уже был в Наполи как футболист, уверен, он любит этот город, знает Де Лаурентиса. Он был бы идеальным для такого клуба, как Наполи, потому что предлагает очень активный футбол. Он знает, как заставить игроков следовать за ним. Думаю, Наполи нуждается в таком, как он, чтобы изменить ситуацию", – цитирует Николини TuttoMercatoWeb, ссылаясь на Campi Flegrei tv.

Напомним, что Роберто Де Дзерби был главным тренером Шахтера в сезоне 2021/22. После работы в Украине, новым клубом итальянца стал Брайтон, и недавно специалист объявил о своем уходе из английского клуба.

Шахтер потерпел первую потерю очков в весенней части УПЛ – "горняки" 4 часа страдали против СК Днепр-1