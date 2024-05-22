– Пишут, что вы завершаете карьеру игрока и будете работать в структуре клуба.

– Да, это правда. Я завершаю карьеру и буду работать в Ворскле.

– На какой должности?

– Пока еще конкретики нет. Скорее всего, я буду работать в тренерском штабе Сергея Николаевича Долганского.

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– Как вы приняли решение завершить карьеру игрока?

– У меня были хронические травмы, после которых с каждым разом все труднее восстанавливаться. Потому я принял такое решение.

– Кому передаете капитанскую повязку Ворсклы?

– Конечно, Пердюньке (Игорь Пердута, – прим. автора), кому же еще:)

– Николай Павлов рассказывал нам, что после победы в Кубке Украины-2009 он положил начало традиции: ветеранам Ворсклы, которые завершают карьеру в Полтаве, руководство выплачивает денежный приз в размере 25 тысяч долларов. Николай Петрович даже через наш сайт обращался к Жеваго, чтобы вас не забыли.

– Пока я ничего об этом не знаю. Как отблагодарят или не отблагодарят, тогда скажу.

– Вы с нового сезона переходите на работу в тренерском штабе Ворсклы или уже со следующего матча против ЛНЗ?

– У меня действующий контракт игрока до лета. Думаю, уже после отпуска приступлю к новой работе, – подытожил Чеснаков в интервью Українському футболу.

Напомним, защитник дебютировал за первую команду Ворсклы в 2007 году. С тех пор не изменял "зелено-белым", проведя 416 матчей (рекорд клуба).

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