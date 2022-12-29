"Я рассчитываю, что Довбик поможет Днепру-1 в первом сезоне в европейских турнирах. Но мы никого не держим в рабстве.

СК Днепр-1 озвучил цену Довбика

Считаю, что Артём достоин играть в европейских чемпионатах. Сейчас мы строим команду и, конечно, нам бы хотелось, чтобы Довбык остался.

Однако мы понимаем, что в пользу национальной сборной Украины было бы лучше, чтобы Артём продолжил карьеру за границей. Но у него еще два года контракта с Днепром-1", – цитирует Березу FanDay.

Напомним, в текущем сезоне Артем провел за СК Днепр-1 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

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