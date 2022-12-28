Согласно опросу, проведенному среди футболистов и тренеров всех клубов УПЛ, определились четыре претендента, из которых выберут лучшего игрока элитного дивизиона в 2021 году, сообщает Zbirna.com.

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В четверку сильнейших вошли три представителя Динамо – Виталий Буяльский, Виктор Цыганков и Николай Шапаренко, а также форвард СК Днепр-1 Артем Довбик. Примечательно, что впервые с 2014 года в финальной тройке лучших игроков не найдется места представителю Шахтера.

Напомним, опрос, который проводится с 1995 года, начала газета "Команда". От каждого клуба голосуют 15 футболистов и главный тренер. За первое место насчитывается три очка, за второе – два, за третье – одно. Объявление победителя состоится завтра, 29 декабря.

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