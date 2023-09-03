В поединке 6-го тура УПЛ Александрия на выезде уступила Ворскле (0:1). Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

Первый острый момент в матче создала Александрия: Смирный простреливал на дальнюю штангу, но Калитвинцев не успел замкнуть в пустые ворота. В середине тайма Степанюк откликнулся на угловой и пробивал с близкого расстояния, однако попал в Никиту Шевченко.

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Впоследствии Скляр пробивал головой из района одиннадцатиметрового – точно в руки голкиперу. Через мгновение Логинов задел Челядина в собственной штрафной и арбитр указал на отметку. Скляр уверенно переиграл Шевченко. В конце тайма Ворскла забила второй раз, но боковой рефери сигнализировал об офсайде.

После перерыва Шевченко вышел почти к центру поля на перехват, но проиграл верховую борьбу Юрченко – тот пытался попасть в пустые ворота. Неточно. Этот момент был единственным опасным в матче. Третья подряд победа Ворсклы и затяжная серия без побед у Александрии.

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